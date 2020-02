Umfrage: Coronavirus sorgt für Umsatzeinbußen in NRW

Duisburg (dpa/lnw) - Der Ausbruch des neuen Coronavirus in mehreren Ländern belastet laut einer Umfrage der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer auch das Geschäft von NRW-Unternehmen. Knapp ein Drittel der befragten Betriebe am Niederrhein mit Auslandsgeschäft hätten von Umsatzeinbußen und Beeinträchtigungen ihres Im- und Exportgeschäfts berichtet, teilte der Verband am Mittwoch in Duisburg mit. An der Umfrage haben sich den Angaben zufolge 100 von 600 Unternehmen beteiligt.

Von dpa