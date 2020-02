Acht Jahre Haft wegen Messerattacken auf zwei Männer

Nicht ausschließen konnten die Richter, dass der Angeklagte durch regelmäßigen Drogenkonsum eingeschränkt schuldfähig war. Im Prozess hatte der 22-jährige Deutsche beteuert, dass er keinerlei Erinnerung an die Taten habe, sein Verhalten könne er sich selbst nicht erklären.

Am 3. August 2019 hatte der Angeklagte zunächst einen 30-jährigen Gast eines Burgerladens, der draußen auf seine Bestellung wartete, umkreist. Dann versuchte er, ihm von hinten mit einem Cuttermesser die Kehle aufzuschneiden. Da der Mann in diesem Moment - wegen eines Geräuschs - den Kopf anhob, wurde er jedoch nicht lebensgefährlich, sondern nur an Schulter und Wange verletzt. Neun Tage später hatte der 22-Jährige sein Opfer am Beueler Rheinufer gefunden: Ein 27-Jähriger saß mit seiner Freundin auf einer Parkbank, als er ebenfalls von hinten mit einem scharfen Gegenstand angegriffen wurde. Auch der 27-Jährige drehte sich noch rechtzeitig um und konnte den Angriff abwehren: Er wurde an Schulter und Hals verletzt.