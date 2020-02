Vermeintlich echte Pistole gezogen: Polizei stoppt Bahn

Köln (dpa/lnw) - Ein Jugendlicher hat in der Kölner Innenstadt vor Passanten eine vermeintlich echte Pistole gezückt - und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Beamter in der Leitstelle sei über die Videoüberwachung am Kölner Neumarkt live Zeuge geworden, wie der 16-Jährige am Dienstagabend eine Pistole aus dem Hosenbund gezogen und herumgezeigt habe, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Danach sei er mit drei weiteren Jugendlichen in eine Straßenbahn gestiegen.

Von dpa