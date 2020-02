Vor Europa-League-Spiel: Bosz übersetzt für Spieler Tabsoba

Der 21 Jahre alte Abwehrspieler aus Burkina Faso war erst im Winter nach Leverkusen gewechselt und hatte zur Pressekonferenz kein Übersetzungsgerät mit Kopfhörer mitgenommen. «Es ist ein besonderer Tag morgen. In Portugal hat alles angefangen, aber mein Herz ist in Leverkusen», sagte Tapsoba , der von 2017 bis vor vier Wochen für Leixões SC und Vitória Guimarães in Portugal spielte.

Bosz geht nach dem 2:1-Hinspielerfolg optimistisch in die Partie am Donnerstag. «Wir spielen gegen eine Mannschaft, die gewinnen muss», sagte Bosz: «Ob sie von Anfang nach vorne spielen, weiß ich nicht. Aber wir sind auf alles vorbereitet. Unsere Strategie wird sein, dass wir das Spiel gewinnen wollen.» Auf die Frage, ob er mit seinem Team vor dem K.o.-Spiel Elfmeterschießen geübt habe, antwortete Bosz mit einem Schmunzeln: «Wir trainieren das jede Woche. Auch wenn keine Europa-League-Spiele anstehen.»