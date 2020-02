Porto-Trainer Sérgio Conceição: «Ich liebe die Bundesliga»

Porto (dpa) - Trainer Sérgio Conceição von Bayer Leverkusens Europa-League-Gegner FC Porto hat sich als großer Fan der Fußball-Bundesliga geoutet. «Ich liebe die Bundesliga und deutsche Mannschaften», sagte Conceição am Tag vor dem Zwischenrunden-Rückspiel am Donnerstag (18.55 Uhr/DAZN) in Portugal: «Sie spielen immer sehr intensiv und auf höchstem Niveau. Ich weiß, wovon ich rede. Wir haben schon gegen deutsche Mannschaften gespielt.» Von fünf Spielen gegen den FC Schalke 04, RB Leipzig und Bayer Leverkusen hat Conceição als Porto-Trainer je zwei gewonnen und verloren und eines unentschieden gespielt.

Von dpa