Glyphosat-Streit überschattet Bayer-Jahresbilanz

Leverkusen (dpa) - Die milliardenschwere Klagewelle wegen des umstrittenen Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat in den USA überschattet die Vorlage der Jahreszahlen des Pharma- und Pflanzenschutzkonzerns Bayer heute in Leverkusen. Während das Hauptaugenmerk bei Bilanzpräsentationen üblicherweise Umsatz und Ergebnis gilt, wird bei Bayer in diesem Jahr mit großer Aufmerksamkeit verfolgt werden, wie sich die Zahl der Klagen im 4. Quartal des Geschäftsjahres 2019 weiterentwickelt hat. Zuletzt hatte Bayer im Oktober 2019 von 42 700 Klagen berichtet. Damals hatte sich die Zahl der Klagen innerhalb von nur drei Monaten verdoppelt.

Von dpa