Attacke auf Lebensgefährtin: Mann in Köln festgenommen

Niederkassel/Köln (dpa/lnw) - Die Polizei hat einen 47-Jährigen in Köln festgenommen, der versucht haben soll, seine Lebensgefährtin zu töten. Die Polizei hatte wegen des Tatverdachts eines versuchten Tötungsdelikts unter anderem per Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mann gesucht. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Mordkommission dauerten an, hieß es in einer Mitteilung der Polizei am Donnerstag. Der Mann war demnach am späten Mittwochabend von einer Polizeistreife in Köln entdeckt und anschließend festgenommen worden.

Von dpa