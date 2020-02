Skiliftbetreiber beklagen «traurigen Winter» trotz Neuschnee

Winterberg (dpa/lnw) - Für die Skiliftbetreiber im Sauerland gehört die noch laufende Wintersportsaison schon jetzt zu den drei schlechtesten der letzten 20 Jahre. Auch wenn der aktuelle Neuschnee Hoffnung auf einen winterlichen März mache, seien die zurückliegenden Wochen und Monate zu mild und zu stürmisch gewesen, teilte die Wintersport-Arena Sauerland am Donnerstag mit. In den wenigen kalten Phasen hätten die Niederschlagsmengen nicht ausgereicht, um dicke Schneedecken zu bilden, so die Mitteilung des Zusammenschlusses der Skigebiete im Hochsauerland, Siegerland-Wittgenstein, Olpe und dem hessischen Willingen weiter.

Von dpa