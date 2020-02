«Hase» soll Feuerzeuge für über 1000 Euro gestohlen haben

Duisburg (dpa/lnw) - Dieser «Hase» hatte nicht nur lange Ohren, sondern auch sehr lange Finger: In Duisburg hat ein Unbekannter in einem grauen Hasenkostüm am frühen Donnerstagmorgen aus einem Geschäft 25 Feuerzeuge im Wert von mehr als 1000 Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, war der räuberische «Hase» einer Zeugin aufgefallen. Sie alarmierte die Polizei. Der Mann hatte offenbar die Scheibe des Geschäfts eingeschlagen, sich bedient und war verschwunden, bevor die Beamten kamen.

Von dpa