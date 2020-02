Dachdecker retten Ziege von Klippe: Tier tagelang isoliert

Bad Karlshafen/Beverungen (dpa/lhe) - Zwei Dachdecker haben im Grenzgebiet zwischen Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen eine Ziege aus einer Felswand gerettet. Das Tier habe sich auf einem Felsen der Hannoverschen Klippen in 80 Metern Höhe aufgehalten, sagte Bad Karlshafens Bürgermeister Marcus Dittrich (parteilos) am Donnerstag. Die Retter seien Mitarbeiter eines Betriebs in der nordhessischen Stadt. Die Ziege war auf der Klippe schon mehrfach gesehen worden und offenbar seit Tagen isoliert. Zuvor hatten verschiedene Medien darüber berichtet.

Von dpa