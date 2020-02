Paderborn-Manager spricht von «Wettbewerbsverzerrung»

Die Deutsche Fußball Liga hatte daher noch am Donnerstagabend mitgeteilt, den Fall zu prüfen. «Die DFL steht diesbezüglich in Kontakt mit beiden Klubs. Über eine mögliche Neuansetzung des Bundesliga-Spiels SV Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt wird die DFL am morgigen Freitag entscheiden», hieß es in einer Mitteilung.

Das für Donnerstag geplante Spiel der Eintracht in Salzburg war wegen einer Orkanwarnung abgesagt worden. Eine sichere An- und Abreise der Zuschauer hätte nicht sichergestellt werden können.