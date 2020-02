Hertha mit sieben Änderungen, Fortuna mit Siegerelf

Düsseldorf (dpa) - Hertha-Trainer Alexander Nouri hat sein Team für die Partie bei Fortuna Düsseldorf am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) gleich auf sieben Posiitonen verändert. Von der Startelf bei der 0:5-Niederlage gegen den 1. FC Köln bleiben lediglich Dedryk Boyata, Karim Rekik, Krzysztof Piatek und Matheus Cunha in der Anfangsformation. Fortuna-Trainer Uwe Rösler setzt auf die Elf, die in der Vorwoche mit 2:0 beim SC Freiburg gewann.

Von dpa