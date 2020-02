Männer sollen Autos mit Schneebällen beschädigt haben

Meinerzhagen (dpa/lnw) - Drei Männer sollen von einer Autobahn-Brücke in Meinerzhagen Schneebälle auf fahrende Fahrzeuge geworfen haben. Mehrere Anrufer berichteten dies der Polizei in der Nacht zu Freitag, wie die Beamten mitteilten. Zwei Autos seien an den Windschutzscheiben beschädigt worden. Bei Ermittlungen in der Gegend kontrollierte die Polizei einen Pkw mit zwei Insassen (25 und 24 Jahre alt), deren Schuhe zu Abdrücken im Schnee auf der Autobahn-Überführung passten.

Von dpa