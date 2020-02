Düsseldorf (dpa/lnw) - Als Ausrede vor Gericht hat das Coronavirus in Düsseldorf nicht funktioniert. Ein 29-jähriger Angeklagter war seinem Prozess am Landgericht am Freitag mit der Begründung ferngeblieben, er stehe als Verdachtsfall unter Quarantäne und dürfe das Haus nicht verlassen.

Von dpa