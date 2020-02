«Tragischer Unfall» - Baum stürzt auf Feuerwehrleute

Schleiden (dpa/lnw) - Drei Feuerwehrmänner haben sich bei der Beseitigung von Sturmschäden in der Eifel teilweise schwer verletzt. Die Einsatzkräfte seien am Donnerstagabend ausgerückt, um eine durch einen umgestürzten Baum blockierte Bundesstraße 266 freizuräumen. Trotz abgesicherten Einsatzorts sei während der Aufräumarbeiten plötzlich ein nur wenige Meter entfernt stehender Baum auf die Feuerwehrmänner gestürzt. Das berichtete die Stadt Schleiden (Kreis Euskirchen) am Freitag.

Von dpa