Coronavirus: Erste Kontakte aus Kölner Uniklinik entlassen

Die Betroffenen sollen mit dem ersten nachgewiesenen Coronavirus-Patienten in NRW Kontakt gehabt haben, als sich dieser - ohne von seiner möglichen Infizierung zu wissen - am 13. und am 19. Februar in der Uniklinik aufhielt. Er war dort zu regulären Nachsorgeuntersuchungen vorstellig geworden.

Bislang wurden alle Kontaktpersonen negativ auf das Virus getestet. Wegen der theoretischen Inkubationszeit mussten sie sich allerdings in Isolation begeben.