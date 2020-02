Dortmund kritisiert Land: keine Klarheit im Corona-Umgang

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Stadt Dortmund hat das Land NRW für ihr bisheriges Krisenmanagement im Fall des Coronavirus kritisiert. Die Gesundheitsministerien des Landes und auch des Bundes müssten klare Grundlagen an die Hand geben, damit vor Ort besser über mögliche Absagen von Veranstaltungen, Dienstreisen oder Klassenfahrten entschieden werden könne, forderte Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich Sierau (SPD) am Freitag. In der drittgrößten NRW-Stadt gebe es zwar bisher nur sechs gemeldete Verdachtsfälle, dennoch sei man bereits im Krisenstabsmodus. Gesundheitsdezernentin Birigt Zoerner mahnte, die Landesregierung solle die landesweite Einrichtung von Krisenstäben anordnen.

Von dpa