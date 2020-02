Versuchte Nötigung: Mutter zu vier Monaten Haft verurteilt

Duisburg (dpa/lnw) - Zu einer viermonatigen Haftstrafe hat das Amtsgericht Duisburg am Freitag eine 44 Jahre alte Frau verurteilt, die eine Mitarbeiterin des Jugendamtes und den Oberbürgermeister bedroht hatte. Die geständige Angeklagte wollte damit die Masernimpfung ihrer 2018 geborenen Tochter verhindern, die unter der Aufsicht des Jugendamtes in einer Pflegefamilie lebt. Die Frau, die ohne festen Wohnsitz ist, saß wegen Fluchtgefahr bereits mehr als drei Monate in Untersuchungshaft. Da damit ein Großteil der Strafe schon verbüßt wurde, wurde der Haftbefehl ausgesetzt.

