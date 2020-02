Corona-Fall in Düsseldorf: 1500 Kollegen bleiben zuhause

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nachdem ein Mitarbeiter eines großen Beratungsunternehmens in Düsseldorf am Coronavirus erkrankt ist, sollen 1500 Kolleginnen und Kollegen des Mannes erst einmal zuhause bleiben. Die Unternehmensberatung Ernst & Young (EY) berichtete am Freitag, sie sei am Donnerstagabend über die Erkrankung ihres Angestellten informiert worden und habe daraus die Konsequenzen gezogen. «Wir haben alle Mitarbeiter der betreffenden Niederlassung darüber informiert und sie aufgefordert, bis auf weiteres zu Hause zu bleiben», erklärte ein Unternehmenssprecher.

Von dpa