Betroffene aus Kreis Heinsberg: «Wir stehen zusammen»

Heinsberg (dpa/lnw) - Die unter häusliche Quarantäne gestellten Menschen im Kreis Heinsberg erhalten aus ihrem Umfeld nach Worten einer Betroffenen viel Unterstützung: Bekannte bringen Einkäufe und Essen vorbei und stellen es vor die Tür. Das schilderte eine Frau, deren Sohn in den Kindergarten geht, in dem die an Covid 19 erkrankte und weiter in der Uniklinik Düsseldorf behandelte Erzieherin arbeitet. «Die Kinder gehen auch schon mal in den Garten, das ist ja das Gute an einer ländlichen Gegend. In der Stadt würde uns wahrscheinlich die Decke auf den Kopf fallen.» In ihrer Familie zeige niemand Symptome.

Von dpa