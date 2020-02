BVB beginnt gegen Freiburg ohne Torjäger Haaland

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund geht ohne Erling Haaland in das Spiel gegen den SC Freiburg heute (15.30 Uhr/Sky). Anders als in den vergangenen vier Pflichtspielen steht der norwegische Torjäger nicht in der Startelf des Fußball-Bundesligisten. Offenbar soll der 19 Jahre alte Neuzugang Kraft für die anstehenden schweren Spiele gegen Mönchengladbach, Paris und Schalke sammeln. Für Haaland rückt Julian Brandt in die Startelf. Die Freiburger müssen wie erwartet auf Nationalspieler Luca Waldschmidt verzichten. Anhaltende Adduktorenprobleme lassen keinen Einsatz zu.

Von dpa