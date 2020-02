Sturm deckt Teile von Supermarkt-Dach ab: Zwei Verletzte

Bielefeld (dpa/lnw) - Teile eines Supermarkt-Daches in Bielefeld sind am Samstag durch heftigen Sturm abgedeckt worden, zwei Menschen erlitten Verletzungen. Beschädigt wurden mehrere hundert Quadratmeter am Dach, wie ein Feuerwehrsprecher am Samstagabend sagte. Der Supermarkt sei geräumt worden und blieb für den Abend auch geschlossen. Nach Polizeiangaben wurden auf dem Parkplatz 30 bis 50 Autos durch herumfliegende Trümmerteile der Dachkonstruktion - Dachpappe, Holzlatten, Balken - leicht beschädigt. Die beiden Verletzten, ein Ehepaar, kamen in ein Krankenhaus.

Von dpa