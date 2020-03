Lager eines Baumarkts in Herten in Flammen: Großeinsatz

Herten (dpa/lnw) - In Herten hat ein Brand im Zentrallager eines Baumarkts am Sonntag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Personenschäden gebe es nach ersten Erkenntnissen nicht, sagte ein Sprecher der Feuerwehr im Kreis Recklinghausen. Einsatzkräfte der Stadt Herten und des gesamten Kreises kämpften seit den frühen Morgenstunden gegen die Flammen und die starke Rauchbildung an: Über dem Gebäude bildete sich eine große und weithin sichtbare Rauchwolke.