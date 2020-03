Verl festigt zweiten Tabellenplatz vor Verfolger RW Essen

Düsseldorf (dpa/lnw) – Der SC Verl bleibt in der Fußball-Regionalliga West Spitzenreiter SV Rödinghausen auf den Fersen und will dem Druck von Verfolger Rot-Weiss Essen weiter trotzen. Mit dem 3:1-Erfolg bei der Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach II blieb die Verler Mannschaft von Trainer Guerino Capretti am 27. Spieltag auch im achten Ligaspiel hintereinander ohne Niederlage und festigte ihre aussichtsreiche Position im Rennen um die Qualifikation für die Aufstiegsspiele im Mai gegen den Vertreter der Regionalliga Nordost.

Von dpa