Peter Maffay verschiebt Tour-Auftritte auch in NRW

Berlin/Dortmund (dpa/lnw) - Wegen zwei Krankheitsfällen in seiner Band verschiebt Peter Maffay (70) die weiteren Termine seiner laufenden Tour «Live 2020». Grund seien ein Unfall des Bassisten Ken Taylor am Freitag in Hamburg sowie ein Krankenhausaufenthalt von Keyboarder Pascal Kravetz, teilten Maffay und sein Konzertveranstalter Roland Temme am Sonntag mit. «Wir holen alle Konzerte im Sommer nach», versprach Maffay. «Die Termine und alle Details werden wir im Laufe der kommenden Woche bekanntgegeben. Alle Eintrittskarten behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit!» In Nordrhein-Westfalen hatte Maffay noch vier Auftritte geplant: Dortmund (6. März), Köln (7. März), Oberhausen (8. März) und Halle in Westfalen (23. März).

Von dpa