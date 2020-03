Bosz: Verstehe nicht, was in Deutschland passiert

Auch der Trainer des Gegners, Julian Nagelsmann , hatte schon vor dem Spiel seine Entrüstung darüber geäußert. «Das geht gar nicht», sagte Nagelsmann dem TV-Sender Sky. «Man spricht zu viel über die Leute, die diese Plakate hoch halten. Man sollte mehr über solche Leute wie Hopp sprechen», fügte Nagelsmann hinzu.

Bayern-Fans hatten Hopp am Samstag mit Spruchbändern schwer beleidigt. Das Bundesliga-Spiel in Hoffenheim war daraufhin zweimal unterbrochen worden. In den letzten 13 Minuten spielten die beiden Mannschaften nur noch symbolisch den Ball hin und her. Auch in Dortmund, Köln und bei Union Berlin hatten Fans Hopp beleidigt.