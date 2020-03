Feuer wütet in Baumarkt-Lager: Einsatz dauert an

Herten (dpa/lnw) - In Herten sind durch einen Brand große Teile des Zentrallagers eines Baumarkts zerstört worden. Das Feuer war am frühen Sonntagmorgen ausgebrochen, der Einsatz dauerte am Montagmorgen noch an, wie ein Sprecher der Feuerwehr im Kreis Recklinghausen sagte. Die Feuerwehr war mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Verletzt wurde niemand. Zu Spitzenzeiten waren fast 200 Feuerwehrkräfte vor Ort im Einsatz.