Solinger OB will Reformer an der Spitze der Bischöfe

Solingen/Köln (dpa) - Der Oberbürgermeister von Solingen, Tim Kurzbach (SPD), hofft auf einen entschlossenen Reformer als künftigen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz (DBK). «Wir brauchen vor allem jemanden mit Mut», sagte Kurzbach, der auch Diözesanratsvorsitzender im Erzbistum Köln ist, der Deutschen Presse-Agentur. Der Nachfolger von Kardinal Reinhard Marx - der am Dienstag gewählt wird - müsse sowohl den Reformprozess Synodaler Weg als auch die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals mit Nachdruck vorantreiben. «Wir sind noch lange nicht soweit, dass wir alles aufgedeckt hätten, was an furchtbaren Taten geschehen ist.»