Münster (dpa/lnw) - Bei einem Messerangriff in Lengerich im nördlichen Münsterland ist am Sonntag ein 55-Jähriger Mann ums Leben gekommen. Ein Zeuge hatte die Rettungskräfte gerufen. Die fanden den Ibbenbürener leblos in einer Wohnung, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag gemeinsam mitteilten.

Von dpa