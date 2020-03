Falscher Paketbote überfällt Youtuber Justin Fuchs

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Youtuber und Modeblogger Justin Fuchs (22) ist in seiner Düsseldorfer Wohnung überfallen und ausgeraubt worden. «Es ist etwas Unfassbares passiert», berichtete Fuchs in einem Youtube-Video, das am Montag bereits eine Million Mal aufgerufen wurde. Der 22-Jährige setzte 7000 Euro Belohnung für Hinweise auf den Täter aus, der sich als Paketbote getarnt habe.

