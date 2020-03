Coronavirus: Unternehmensberatung öffnet Büros wieder

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die meisten der wegen eines Coronavirus-Falles unter den Mitarbeitern ausgesperrten rund 1500 Beschäftigten der Unternehmensberatung Ernst & Young (EY) in Düsseldorf und Essen können am Dienstag wieder zurück in ihre Büros. «Die Büros wurden großflächig desinfiziert», berichtete ein Unternehmenssprecher am Montag. Die zuständigen Behörden hätten der Wiederaufnahme der Arbeit zugestimmt. Zuvor hatte das «Handelsblatt» darüber berichtet.

Von dpa