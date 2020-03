Vor Pokalspiel auf Schalke: Treffen der Clubs mit DFB

Am Wochenende hatten Schmähungen der Bayern-Fans gegen Hopp beim Bundesligaspiel bei der TSG Hoffenheim beinahe zu einem Spielabbruch geführt. Auch in anderen Stadien war Hopp zuletzt massiv beleidigt worden. Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider hatte am Wochenende im Fall von weiteren Beleidigungen in den Stadien für einen sofortigen Spielabbruch plädiert. «Ich find's gut», kommentierte Schalkes Trainer David Wagner dies am Montag.

Der FC Schalke 04 spielt am Wochenende in der Liga gegen Hoffenheim. Die Anhänger der Gelsenkirchener hatten sich bislang mit Schmähungen gegen Hopp zurückgehalten. Dagegen hatte es im Pokal-Achtelfinale gegen Hertha BSC Wirbel um rassistische Rufe einzelner Fans gegen Berlins Jordan Torunarigha gegeben.