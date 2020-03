Überfall auf Geldtransporter: drei Tatverdächtige gefasst

Paderborn (dpa/lnw) - Nach einem Raubüberfall auf einen Geldtransporter in einem Paderborner Parkhaus hat die Polizei drei Tatverdächtige festgenommen. Gegen den mutmaßlichen Haupttäter erließ eine Richterin am Samstag einen Haftbefehl, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 23-Jährige soll bei dem Überfall am Freitag einen Mitarbeiter eines Geldtransportunternehmens mit einer Schusswaffe bedroht haben.

Von dpa