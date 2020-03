Recruiting: Künstliche Intelligenz muss gut trainiert werden

Wenn ein Bewerber sich zum Beispiel diskriminiert fühle und das Unternehmen die Absage nicht begründen könne, da eine Künstliche Intelligenz entschieden habe, sei das ein ernstes Problem. «Dann kommt man in Teufelsküche als Arbeitgeber», meint Brickwedde .

NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) informierte sich am Montag bei der Jobplattform Stepstone in Düsseldorf darüber, wie Künstliche Intelligenz von Unternehmen konkret dabei genutzt wird, Unternehmen mit passenden Bewerber zusammenzubringen. «Die Jobsuche zu vereinfachen, halte ich für ein extrem wichtiges Thema - gerade in Zeiten des Fachkräftemangels», sagte Pinkwart. Dass es viele Menschen gebe, die unglücklich in ihrem Job seien, zeige, dass es in diesem Bereich Nachholbedarf gebe.