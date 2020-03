Verband muss für behindertengerechtes Fahrzeug zahlen

Diese Argumente ließ das Gericht nicht gelten. Für die Eingliederung in die Gesellschaft und eine angemessene Lebensführung sei auch die Anschaffung eines Fahrzeugs nötig und sogar unentbehrlich, erklärte das Gericht in der Begründung. Erschwerend komme hinzu, dass am Wohnort der Klägerin bis auf ein Taxibus kein öffentlicher Personennahverkehr existiere. Der Taxibus sei nicht barrierefrei. Der Behindertenfahrdienst komme wegen der zu hohen Kosten ebenfalls nicht in Betracht.