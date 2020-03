Schwefelsäure in Labor : Mitarbeiterin im Krankenhaus

Kleve (dpa/lnw) - Gefährliche Schwefelsäure in einem Chemielabor einer Hochschule in Kleve hat die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Eine Mitarbeiterin der Hochschule kam mit dem Verdacht auf Verätzungen der Atemwege in ein Krankenhaus, sagte ein Feuerwehrsprecher am Montag. Demnach hatte es am Montagmittag in dem Labor einen Unfall gegeben, «bei dem Schwefelsäure freigesetzt wurde», hieß es. Weitere Details wurden dazu zunächst nicht bekannt.

Von dpa