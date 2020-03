Straße in Köln nach Wasserrohrbruch abgesagt

Köln (dpa/lnw) - In Köln ist nach einem Wasserrohrbruch die Fahrbahn einer verkehrsreichen Straße großflächig abgesackt. Teile der Fahrbahn seien unterspült worden, berichtete das Versorgungsunternehmen Rheinenergie am Montag. Die zentrale Innere Kanalstraße zwischen Escher Straße und Neusser Straße sei in beiden Richtungen komplett gesperrt worden, teilte die Stadt mit. Es müsse mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. «Die Stadt empfiehlt Verkehrsteilnehmern, den Bereich großräumig zu umfahren», hieß es. Es sei noch unklar, wie lange die Sperrung andauern werde.