Laschet: «Migranten nicht verantwortlich für Antisemitismus»

Der CDU-Politiker wurde in der Neuen Synagoge mit dem Israel-Jacobson-Preis 2020 ausgezeichnet. Die Union progressiver Juden in Deutschland würdigte ihn damit für seine «große Verdienste für das liberale Judentum, für die Stärkung des jüdischen Lebens in Nordrhein-Westfalen in seiner ganzen Vielfalt sowie für seinen persönlichen Einsatz für Begegnung und Dialog zwischen den Religionen und Kulturen».

Laschet zitierte in seiner Dankesrede Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU ), die Staatsräson Deutschlands sei die Sicherheit Israels. «Aber sie geht noch weiter», so der CDU-Politiker, der sich um den Bundesvorsitz seiner Partei bewirbt. «Sie ist auch die Sicherheit der Juden in Deutschland.»

Die Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, sagte über die Entscheidung, Laschet auszuzeichnen: «Einen würdigeren Preisträger hätten Sie nicht finden können.» Laudator Abraham Lehrer, Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, betonte, Laschet sei wie der Namensgeber des Preises: ein konservativer Reformer mit Macherqualitäten.

Die Union progressiver Juden vergibt den Preis alle zwei Jahre. Benannt ist die Auszeichnung nach Israel Jacobson (1768 - 1828), der zu den Begründern des liberalen Judentums in Deutschland gehörte.