Benko: Stellenabbau bei Karstadt Kaufhof praktisch beendet

Der Unternehmer bekräftigte, er sei überzeugt, dass auch in Zukunft «eine moderne Form von einem Warenhaus wesentliche Funktionen in der Entwicklung von Innenstädten haben wird». Seine Signa-Gruppe habe dazu einige Ideen. Der Zusammenschluss der Traditionsunternehmen sei dabei ein wichtiger Schritt.

Der Selfmade-Milliardär, der sein Vermögen im Immobiliengeschäft gemacht hat, betonte, er sehe sich «mittlerweile auch als Händler». Die eigentliche Bewährungsprobe steht ihm dabei allerdings noch bevor. Er muss nun beweisen, dass er dem oft totgesagten Warenhausgeschäft tatsächlich neues Leben einhauchen kann.

Es ist eine Mammutaufgabe. Denn seit Jahrzehnten geht es mit den Warenhäusern in Deutschland eigentlich nur noch bergab. Kamen Karstadt , Kaufhof und ihre inzwischen vom Markt verschwundenen Konkurrenten wie Hertie oder Horten im Einzelhandel in den Wirtschaftswunderjahren noch auf einen Marktanteil von bis zu 15 Prozent, so ist er inzwischen auf deutlich weniger als 3 Prozent geschrumpft. Der Online-Handel, Einkaufscenter und veränderte Einkaufsgewohnheiten forderten ihren Tribut. Der Zusammenschluss von Karstadt und Kaufhof gilt deshalb als letzte Chance für das in die Jahre gekommene Geschäftsmodell.