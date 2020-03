Gut jede fünfte Frau und jeder sechste Mann hat Schmerzen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Mehr als jede fünfte Frau und mehr als jeder sechste Mann in Nordrhein-Westfalen leidet laut einer repräsentativen Befragung unter starken oder sogar sehr starken Schmerzen. Das geht aus einem Bericht von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) an den Düsseldorfer Landtag hervor. Am Mittwoch befasst sich der Gesundheitsausschuss mit dem Thema.

Von dpa