Wegen Schimmelverdachts geschlossene Schule öffnet wieder

Kamp-Lintfort (dpa/lnw) - Fünf Wochen nach der Schließung einer Grundschule in Kamp-Lintfort wegen Schimmelverdachts soll wieder in der städtischen Einrichtung unterrichtet werden. Ein Gutachter habe bei weiteren Messungen keine außergewöhnlichen Belastungen in den Räumen gefunden, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Deshalb soll am kommenden Montag der Normalbetrieb für die Klassenstufen 1 bis 3 dort wieder aufgenommen werden. Die 4. Klassen gingen hingegen bis zu den Osterferien in eine benachbarte ehemalige Hauptschule, wie ein Stadtsprecher sagte. Die Eltern der 300 Kinder seien von Stadt, Schulleitung und Gesundheitsamt beim Elternabend informiert worden.

Von dpa