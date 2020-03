Frage: Die Sorge vor einem erstarkenden Rechtsextremismus prägt auch die politische Debatte in NRW. Wo sehen Sie die drängendsten Aufgaben? Mona Neubaur: In jedem Fall muss mit aller Wirkmächtigkeit gegen rechte Strukturen in unseren Sicherheitsbehörden vorgegangen werden. Das ist das Allerwichtigste.