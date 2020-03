Hilferuf von Ärzten aus dem Kreis Heinsberg

Düsseldorf (dpa/lnw) - In einem Hilferuf haben Ärzte aus dem Kreis Heinsberg vor den Folgen des Coronavirus für die gesundheitliche Versorgung gewarnt. Die «medizinische Situation im Kreis Heinsberg eskaliert und nimmt bedrohliche Ausmaße an», heißt es in dem Brief, der auch vom Heinsberger Landrat Stephan Pusch (CDU) unterschrieben ist. Ein Zusammenbruch der medizinischen Versorgung an der Basis und in den Krankenhäusern sei nicht mehr auszuschließen. «Wir brauchen dringend Hilfe (...)», hieß es in einem Brief an die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein.

Von dpa