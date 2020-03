Zwei weitere Coronavirus-Patienten in Düsseldorfer Uniklinik

Düsseldorf (dpa/lnw) - In die Düsseldorfer Universitätsklinik sind am Dienstagabend zwei weitere schwer erkrankte Corona-Patienten eingeliefert worden. Beide stammen aus dem Kreis Heinsberg. Die Universitätsklinik habe besondere Erfahrung im Umgang mit Patienten mit Infektionskrankheiten und übernehme jene, für die in anderen Krankenhäusern keine ausreichenden Therapiemöglichkeiten zur Verfügung stehen. «Das gilt aktuell auch für unsere Patienten, die am Coronavirus erkrankt sind», hieß es in einer Mitteilung der Uniklinik.

Von dpa