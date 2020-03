Kitas können wegen Personalnot kaum Aufsicht sicherstellen

Düsseldorf (dpa) - In vielen deutschen Kindertagesstätten kann einer Studie zufolge während eines Großteils der Betreuungszeit kaum mehr die Aufsichtspflicht gewährleistet werden. Ursache sei chronischer Personalmangel. Das geht aus einer repräsentativen Befragung von fast 2800 Kita-Leitern in Deutschland hervor. Die Umfrage wird heute beim Deutschen Kitaleiterkongress in Düsseldorf vorgestellt.

Von dpa