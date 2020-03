Stiftung will gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken

Gütersloh (dpa/lnw) - Die Bertelsmann-Stiftung aus Gütersloh will in diesem Jahr den gesellschaftlichen Zusammenhalt in den Ländern der Europäischen Union in den Mittelpunkt stellen und stärken. In Zeiten von Populismus und unter Druck stehenden Demokratien sollten Politiker, Wissenschaftler, Wirtschaft und Bürger mehr miteinander reden, forderte die Stiftung bei ihrer Jahrespressekonferenz am Mittwoch in Gütersloh. Vorstandsmitglied Brigitte Mohn verwies auf eine erste Veranstaltung mit 75 Bürgern in Berlin Anfang März, bei der sich polnische Teilnehmer überraschend zuversichtlich zur EU äußerten, während Franzosen skeptisch waren.

Von dpa