Stamp: Flüchtlingsfamilien mit kranken Kindern evakuieren

Ansonsten solle es bei den rückläufigen Flüchtlingszahlen in Deutschland bleiben. «Die EU-Außengrenzen müssen in aller Konsequenz geschützt werden», forderte der Minister. Wer ohne Bleibeperspektive sei, solle von den griechischen Inseln direkt wieder in sein Heimatland zurückgeführt werden. Die EU müsse mit der Türkei zudem über «ein Update» des Abkommens von 2016 verhandeln. Wenn Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft im Sommer übernehme, solle die Abstimmung einer gemeinsamen europäischen Asylpolitik das Schwerpunktthema sein.