Toter aus brennender Wohnung in Köln geborgen

Köln (dpa/lnw) - Ein Mann ist am Mittwochabend tot aus einer brennenden Wohnung in Köln geborgen worden. Weitere Menschen waren nicht in Gefahr, wie es von Feuerwehr und Polizei hieß. Beim Toten handelt es sich laut Polizei um einen 64 Jahre alten Mann. Die Brandursache war erst einmal unklar. Rettungskräfte hatten nach Angaben der Feuerwehr das gesamte Wohnhaus durchsucht, aber keine weiteren Menschen angetroffen. Zwei Stunden nach der Alarmierung hatte die Feuerwehr den Wohnungsbrand unter Kontrolle und war noch wegen Nachlöscharbeiten vor Ort. Zuvor hatte der «Kölner Stadt-Anzeiger» berichtet.