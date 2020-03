Auch sein Vater Claudio Reyna , der in der Bundesliga insgesamt vier Jahre für Bayer Leverkusen und den VfL Wolfsburg spielte, hatte sich einst für die USA entschieden und mit dem US-Team an vier Weltmeisterschaften teilgenommen. Da dessen Eltern aus Argentinien und Portugal stammen und Giovanni in England aufgewachsen ist, dürfte sich der junge BVB-Profi für eine von vier Nationalmannschaften entscheiden.

Die Einladung von US-Nationaltrainer Gregg Berhalter für die Testspiele Ende März gegen die Niederlande und Wales hat Reyna bereits angenommen. «Aufregende Neuigkeiten» seien das gewesen, sagte er: «Vielleicht kann ich mein Debüt feiern. Ich bin auf jeden Fall bereit.»

Reyna hatte zum Rückrunden-Auftakt in Augsburg sein Profi-Debüt für den BVB gegeben und kam seither in neun Pflichtspielen in drei Wettbewerben zum Einsatz.