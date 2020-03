Konjunkturschwäche und Wettbewerb machen Henkel zu schaffen

Die wichtige Klebstoffsparte litt unter der Konjunkturabschwächung in wichtigen Kundensegmenten, insbesondere in der Automobil- und Elektroindustrie. Im Waschmittel- und Kosmetikgeschäft belasteten der intensive Wettbewerb und gestiegene Marketingkosten das Ergebnis.

Der neue Konzernchef Carsten Knobel betonte, der Konzern sei «insgesamt nicht zufrieden mit den Ergebnissen». Er stellte gleichzeitig einen neuen strategischen Rahmen «für ganzheitliches Wachstums» vor, mit dem der Konzern das Wachstum wieder ankurbeln will.

So habe Henkel vor allem im Konsumentengeschäft Marken und Kategorien mit einem Gesamtumsatz von mehr als einer Milliarde Euro identifiziert, von denen rund die Hälfte bereits bis 2021 veräußert oder eingestellt werden sollen. Gleichzeitig sind Zukäufe geplant, um die Zukunftsfähigkeit zu erhöhen.

Außerdem will der Konzern nachhaltiger werden und bis 2025 den Kohlendioxid-Fußabdruck seiner Produktion um 65 Prozent reduzieren. Bis 2040 will das Unternehmen klimapositiv sein. Gleichzeitig will Henkel stärker an der Vermeidung von Kunststoffabfällen arbeiten.